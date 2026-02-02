Bravo Chivu a miscelare le energie con saggezza. Non avrà l’esperienza di chi al momento è a debita distanza da lui, ma qualcosa nella gestione dello spogliatoio e delle risorse sembra aver imparato in fretta. Lo si capisce anche dal tipo di risposta che ha tirato fuori da chi fino a un certo punto aveva giocato meno o addirittura aveva le valigie pronte come Frattesi. Serietà, sacrificio, cattiveria: tutti mettono in campo gli stessi ingredienti. Ci provano, anche quando la spia della riserva si accende. Nelle gambe e nella mente, perché anche l’aspetto psicologico va tenuto in considerazione. E il rischio di abusare del pilota automatico in alcuni c’è ed è concreto.