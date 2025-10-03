Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Cremonese, Cristian Chivu ha toccato diversi argomenti. Uno riguardava le possibili scelte di formazione in vista della gara di domani: "Io mischio le carte in allenamento, oggi magari qualcuno era incazzato perché pensa di non giocare. E io li voglio incazzati".
Inter, Chivu: "Formazione? Mischio le carte. Oggi magari qualcuno era incazzato perché…"
Inter, Chivu: “Formazione? Mischio le carte. Oggi magari qualcuno era incazzato perché…”
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Cremonese, il tecnico ha risposto anche sulle possibili scelte in vista di domani
"Non ho regole, a volte le ho dette il giorno prima, a volte la mattina, di solito la dico 3 ore prima della partita. Qualche giocatore la vuole sapere il giorno prima, qualcuno no, io li voglio tutti pronti e attenti".
