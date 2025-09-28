FC Inter 1908
Inter, Chivu e la mossa pesante a cui nessuno ha dato il giusto peso

Cagliari-Inter era una partita trappola. I nerazzurri non potevano sbagliare, complici anche gli scontri diretti di cui approfittare
Redazione1908

Cagliari-Inter era una partita trappola. I nerazzurri non potevano sbagliare, complici anche gli scontri diretti tra Juventus e Atalanta ma soprattutto tra Milan e Napoli. Il Cagliari veniva da un inizio di campionato brillante, aveva messo in crisi persino il Napoli al Maradona. Ma l'Inter ha dominato in lungo e in largo.

Eppure la partita è rimasta in bilico fino a otto minuti dalla fine. Questo, però, non ha impedito a Chivu di fare scelte pesanti e importanti con la gara ancora aperta. Dopo un'ora di gioco, Chivu ha tolto dal campo due pilastri di questa squadra: fuori l'ammonito Barella e fuori Marcus Thuram, il capocannoniere del campionato.

In una partita che poteva travolgerlo con le polemiche in caso di beffa, Chivu ha mostrato ancora una volta il coraggio delle sue idee. Niente situazioni conservative, fuori due leader e dentro Frattesi e il "ragazzino", quel Pio Esposito considerato tale solo dall'esterno.

Chivu lo considera un'arma in più dell'Inter e non ha alcuna paura di schierarlo, in momenti caldissimi, al posto di pilastri assoluti. Un coraggio che è stato subito premiato dalla prima rete in Serie A del centravanti nerazzurro e azzurro.

