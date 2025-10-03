Il tecnico nerazzurro ha ridato forza e motivazioni a un gruppo che arrivava da un finale drammatico dal punto di vista sportivo

Gianni Pampinella Redattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 15:02)

Dopo un'impasse iniziale, Cristian Chivu ha preso in mano l'Inter e l'ha guidata verso una transizione 'soft'. In questo inizio di stagione si vede già la mano del tecnico arrivato tra mille dubbi per la sua poca esperienza. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha analizzato questo scorcio di stagione del tecnico e della sua squadra: "L'elemento più impressionante della sua carriera è - parere strettamente personale - piuttosto un altro: e cioè che ad appena 21 anni - un'età in cui qualcuno deve ancora debuttare - un allenatore del livello di Koeman decise di consegnargli la fascia di capitano dell'Ajax. Perché - e così fu - il suo carattere sarebbe stato decisivo a livello nazionale e internazionale".

"Tutto questo per dire che a livello di personalità, e non solo di valore assoluto e di conoscenza del calcio, siamo a livelli di eccellenza. Quel carisma che deve aver convinto Marotta per la seconda volta ad andare oltre gli schemi. Già, perché fu lui a credere in Conte, che nel curriculum aveva appena tredici panchine di A con l'Atalanta, fino ad affidargli la Juventus. E sempre lui ha deciso di puntare appunto su Chivu, che prima di arrivare all'Inter ne aveva messe insieme sempre 13 col Parma".

"Quella che Chivu sta appunto dimostrando nel plasmare un gruppo che per quattro anni era andato col pilota automatico di Inzaghi e non era facile modificare anche negli atteggiamenti. I 20 giocatori diversi che hanno già vestito la maglia da titolare rappresentano comunque una spia importante del suo lavoro. Perché può succedere con una rosa già collaudata, ma ha un valore nettamente superiore se il trapianto avviene con tanti giocatori arrivati negli ultimi due mesi. Chivu, con grande intelligenza, sta evitando proprio questo. Che si debba arrivare ad un turnover obbligato da piccoli o grandi acciacchi".

"E un piccolo record da vantare: perché l'Inter è l'unica squadra, insieme all'Arsenal, a non aver incassato gol in Champions. L'Inter sembra ricostruita nel morale, nei rapporti (visto Calhanoglu?), forse anche con una preparazione più "spinta", che gli permette di fare un calcio più veloce, aggressivo, a caccia sempre della riconquista del pallone e anche per questo più verticale".

(Gazzetta dello Sport)