Sandro Sabatini ribadisce la sua idea: Cristian Chivu è meglio di Simone Inzaghi. Lo ha ripetuto in un video sul suo canale YouTube, motivando così la sua teoria: "Lo dico perché ho questa sensazione.

Ovviamente non può essere supportata dai numeri o dalle statistiche, ma così son buoni tutti: io ho la sensazione che l'Inter abbia ingaggiato un grande allenatore, potenzialmente grandissimo. Meglio di Inzaghi, sì.

Poi credo che Inzaghi abbia preso in eredità da Conte una grandissima Inter, modellata bene da Marotta e Ausilio nel tempo, anche con i parametri zero come Calhanoglu. E credo che Chivu stia gestendo molto bene la transizione tra la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo, sta tentando di riuscirci nel migliore dei modi".