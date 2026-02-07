Colloqui in corso. L'Inter e Cristian Chivu sono pronti a continuare insieme almeno fino al 2028. L'idea del club nerazzurro è prolungare il contratto del tecnico e il motivo è semplice come spiega il Corriere dello Sport. "Alla base c’è sicuramente la volontà di non cominciare mai una stagione con un allenatore in scadenza".
Rinnovo Chivu, per il tecnico non era scontato. Dall’Inter garantiscono una cosa. Si diceva…
L'Inter e Cristian Chivu sono pronti a continuare insieme almeno fino al 2028
"Per Chivu, però, non era tutto così scontato. Eppure, la risposta dell’allenatore nato a Resita è stata eccellente. Si diceva che fosse la seconda scelta rispetto a Fabregas, corteggiato negli stessi giorni del post-Inzaghi. In viale Liberazione garantiscono che non è stato così, che Chivu era in cima alla lista. La certezza è che nei confronti dell’allenatore spagnolo non c’è alcun tipo di rimpianto".
(Corriere dello Sport)
