Colloqui in corso. L'Inter e Cristian Chivu sono pronti a continuare insieme almeno fino al 2028. L'idea del club nerazzurro è prolungare il contratto del tecnico e il motivo è semplice come spiega il Corriere dello Sport . "Alla base c’è sicuramente la volontà di non cominciare mai una stagione con un allenatore in scadenza".

"Per Chivu, però, non era tutto così scontato. Eppure, la risposta dell’allenatore nato a Resita è stata eccellente. Si diceva che fosse la seconda scelta rispetto a Fabregas, corteggiato negli stessi giorni del post-Inzaghi. In viale Liberazione garantiscono che non è stato così, che Chivu era in cima alla lista. La certezza è che nei confronti dell’allenatore spagnolo non c’è alcun tipo di rimpianto".