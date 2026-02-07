Nella mattinata di venerdì 6 febbraio la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha fatto visita all’Inter HQ. Ad accoglierla, nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, il Presidente e CEO dell’Inter Giuseppe Marotta.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, accolta in sede Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo
ultimora
Inter, accolta in sede Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo
Visita istituzionale all'interno dell'headquarter nerazzurro, fra scambio di doni tra le parti e foto di rito
Nel corso della visita, Metsola ha donato la bandiera dell’Unione Europea e ha incontrato anche la sua connazionale Haley Bugeja: l’attaccante maltese di Inter Women le ha donato la propria maglia, suggellando un momento di grande valore simbolico all’insegna dei valori dello sport.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA