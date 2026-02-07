Nella mattinata di venerdì 6 febbraio la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha fatto visita all’Inter HQ. Ad accoglierla, nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, il Presidente e CEO dell’Inter Giuseppe Marotta.

Nel corso della visita, Metsola ha donato la bandiera dell’Unione Europea e ha incontrato anche la sua connazionale Haley Bugeja: l’attaccante maltese di Inter Women le ha donato la propria maglia, suggellando un momento di grande valore simbolico all’insegna dei valori dello sport.