Sassuolo-Inter, i precedenti: avversario storicamente ostico, il bilancio…

Il percorso dell’Inter nella Serie A 2025/26 prosegue al MAPEI Stadium, dove i nerazzurri affronteranno il Sassuolo nella sfida valida per la 24ª giornata di campionato.
Un confronto che negli anni ha spesso regalato partite intense e ricche di gol, inserito in un momento di grande continuità per la squadra di Cristian Chivu, protagonista anche lontano da San Siro.
Nel match d'andata i nerazzurri hanno vinto 2-1 a San Siro grazie al gol di Dimarco e all'autorete di Muharemovic.
PRECEDENTI
L’Inter ha vinto 11 volte contro il Sassuolo, due pareggi e dieci sconfitte a completare il bilancio. Un dato che racconta di un avversario storicamente ostico, anche se il trend più recente sorride all’Inter: sei vittorie nelle ultime nove gare di campionato contro i neroverdi.
L’ultimo pareggio tra le due squadre in Serie A risale al 24 giugno 2020, un pirotecnico 3-3 a San Siro. Da allora, solo successi da una parte o dall’altra.
La sfida si inserisce inoltre nel percorso netto dell’Inter contro le neopromosse in questa stagione: cinque vittorie su cinque.
(Fonte: Inter.it)
