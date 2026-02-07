Sassuolo-Inter, i precedenti: avversario storicamente ostico, il bilancio…

Nel match d'andata i nerazzurri hanno vinto 2-1 a San Siro grazie al gol di Dimarco e all'autorete di Muharemovic

Un confronto che negli anni ha spesso regalato partite intense e ricche di gol, inserito in un momento di grande continuità per la squadra di Cristian Chivu, protagonista anche lontano da San Siro.

L’Inter ha vinto 11 volte contro il Sassuolo, due pareggi e dieci sconfitte a completare il bilancio. Un dato che racconta di un avversario storicamente ostico, anche se il trend più recente sorride all’Inter: sei vittorie nelle ultime nove gare di campionato contro i neroverdi.