Novità importante in casa Inter per l'esordio in Champions League contro l'Ajax. Cristian Chivu è pronto a cambiare, ecco la probabile formazione secondo La Gazzetta dello Sport:
ultimora
GdS – Inter, clamorosa novità: c’è Frattesi titolare! La probabile formazione contro l’Ajax
"Il jolly di Cristian Chivu potrebbe essere azzurro. Davide Frattesi è pronto a prendersi la prima maglia da titolare della stagione alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, contro l'Ajax. Fin qui è rimasto in panchina tre partite su tre in campionato, ma l’allenatore nerazzurro sembra intenzionato a dargli fiducia a centrocampo. Insieme a lui, oltre a Calhanoglu, pronto Petar Sucic, al debutto stagionale in Champions. A riposare potrebbe essere Barella, sempre titolare in campionato.
Per Lautaro più no che sì. L’argentino ha saltato la rifinitura di stamattina per un problema alla schiena. È partito per Amsterdam, ma al momento Chivu sembra intenzionato a lanciare il tandem Thuram-Bonny, con l’ex Parma pronto al debutto in Champions dal 1'. Lautaro destinato alla panchina.
Il resto della formazione segue le linee previste nei giorni scorsi: Martinez in porta, Akanji, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco sulle fasce. L’azzurro è pronto a riprendersi il posto dopo aver iniziato in panchina contro la Juventus. La novità è Frattesi, comunque: l’azzurro è pronto a giocare dal 1’", si legge.
