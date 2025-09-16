"Il jolly di Cristian Chivu potrebbe essere azzurro. Davide Frattesi è pronto a prendersi la prima maglia da titolare della stagione alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam , contro l'Ajax. Fin qui è rimasto in panchina tre partite su tre in campionato, ma l’allenatore nerazzurro sembra intenzionato a dargli fiducia a centrocampo. Insieme a lui, oltre a Calhanoglu, pronto Petar Sucic, al debutto stagionale in Champions. A riposare potrebbe essere Barella , sempre titolare in campionato.

Per Lautaro più no che sì . L’argentino ha saltato la rifinitura di stamattina per un problema alla schiena. È partito per Amsterdam, ma al momento Chivu sembra intenzionato a lanciare il tandem Thuram-Bonny , con l’ex Parma pronto al debutto in Champions dal 1'. Lautaro destinato alla panchina.

Il resto della formazione segue le linee previste nei giorni scorsi: Martinez in porta, Akanji, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco sulle fasce. L’azzurro è pronto a riprendersi il posto dopo aver iniziato in panchina contro la Juventus. La novità è Frattesi, comunque: l’azzurro è pronto a giocare dal 1’", si legge.