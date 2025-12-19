Inter, clean sheet e miglior attacco: cooperativa del gol e Lautaro da record

Tutti i numeri della formazione nerazzurra guidata da Cristian Chivu in questa prima parte di stagione 2025/2026

Alessandro De Felice Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 15:02)

L’Inter prenderà parte alla Supercoppa Italiana per la 14ª volta nella sua storia e arriva alla sfida da prima in classifica in Campionato con 33 punti conquistati dopo 14 giornate.

Nel 2025 i nerazzurri hanno vinto 38 partite considerando tutte le competizioni: hanno fatto meglio soltanto nel 2023 (39 successi) e nel 2005 (40).

La formazione di Chivu inoltre, è il miglior attacco della Serie A con 34 gol segnati e, insieme al Bologna, è la squadra che ha segnato più gol tra tutte le competizioni 2025/26 (escluso il Mondiale per Club) -51 i nerazzurri e 34 i rossoblù-.

Per quanto riguarda la difesa, l'Inter è la squadra di Serie A che ha collezionato il maggior numero di clean sheet tra tutte le competizioni da inizio agosto: 10 – allargando il discorso alle squadre dei maggiori cinque campionati europei, solo Arsenal (15), Lione (13) e Crystal Palace (12) ne hanno collezionati più dei nerazzurri nel periodo.

LAUTARO DA RECORD

Nessun giocatore ha segnato più reti di Lautaro Martínez (quattro, al pari di Dybala) nella Supercoppa Italiana. Dal suo arrivo in Italia (2018/19), l'attaccante nerazzurro è uno dei due giocatori ad avere sia segnato che fornito assist in più match differenti in tutte le competizioni: 19, compresa la sfida nell'ultimo turno di campionato sul campo del Genoa. Inoltre, il capitano è l’unico giocatore ad essere riuscito ad andare a bersaglio in quattro differenti edizioni della Supercoppa Italiana (un gol in ciascuna delle ultime quattro) e ha già trovato la rete contro tre avversarie differenti nel torneo, anche questo un record nella storia della competizione.

Contro il Bologna, l'attaccante argentino ha alternato un match a bersaglio ed uno a secco nelle più recenti otto sfide (quattro gol in totale), mancando l’appuntamento con il gol nel confronto più recente (il 20 aprile scorso in Serie A).

INTER COOPERATIVA DEL GOL

L’Inter è la squadra che ha mandato in gol il maggior numero di calciatori diversi nella storia della Supercoppa Italiana: 23, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altro club che abbia mai partecipato al torneo. I nerazzurri si sono confermati una cooperativa del gol anche nella Serie A 2025/26, con 13 giocatori che hanno segnato almeno una rete. Tanti gol, protagonisti e un lavoro intenso sulle fasce che trova nel Bologna un valido sfidante: sia gli emiliani che i nerazzurro sono, infatti, le squadre di Serie A che vantano più cross su azione riusciti tra tutte le competizioni 2025/26 (Mondiale per Club escluso) – 94 i rossoblù e 90 i nerazzurri.

Hakan Çalhanoglu ha preso parte a sette reti tra tutte le competizioni contro il Bologna (3G+4A): da inizio 2025, il centrocampista turco è il giocatore di Serie A che ha segnato più reti da fuori area tra tutte le competizioni: sei, una in più rispetto a tutte quelle realizzate dalla distanza dal Bologna in quest’anno solare (cinque).

L’unica marcatura multipla in carriera realizzata da Federico Dimarco in Serie A è arrivata proprio contro il Bologna: doppietta nel 6-1 per i nerazzurri del 9 novembre 2022 al Meazza.

Federico Dimarco e Nicolò Barella sono due dei tre giocatori che hanno creato il maggior numero di occasioni per i propri compagni in questa Serie A: 40 il centrocampista e 36 l’esterno (al pari di Aarón Martín);

La prima rete lontano da casa di Yann Bisseck con la maglia dell’Inter è arrivata proprio contro il Bologna: gol decisivo per il successo esterno nerazzurro in campionato (1-0), il 9 marzo 2024.

Ange-Yoan Bonny (classe 2003 – un gol contro il Bologna in Serie A, il 22 febbraio scorso con il Parma) è uno dei soli cinque attaccanti nati dal 2003 in avanti a vantare almeno tre gol e almeno tre assist nei maggiori cinque campionati europei 2025/36 (4G+3A), assieme a Lamine Yamal, Kenan Yildiz, Giovane e Karl Eyong.

Anche Piotr Zielinski ha già segnato contro il Bologna in Serie A: gol del definitivo 3-0 nel match del 10 settembre 2017, quando vestiva la maglia del Napoli.

Stefan de Vrij (otto) è vicino ad eguagliare Gianluigi Buffon e Dejan Stankovic (entrambi nove) al primo posto dei giocatori con più presenze nella Supercoppa Italiana.

(Fonte: Inter.it)