"Metterei da parte la gara di Bologna perché l'Inter gioca senza Thuram e Dumfries e quando giochi contro il Bologna hai bisogno di energie per giocare in profondità. La chiave è: l'Inter vorrà giocare un po' dentro la pressione del Bologna, sta tutto lì. L'Inter di Inzaghi alternava i momenti, pochissime squadre hanno il coraggio di giocare dentro la pressione del Bologna. La % di passaggi contro il Bologna crolla. Se la giornata è sbagliata per i difensori del Bologna vai in porta, se hanno la giusta concentrazione il rischio è di giocare una partita a pallate. Il Bologna fa pochissimi recuperi alti, perché nessuno rischia contro il Bologna. Se rischi fai la fine dell'Udinese. Inzaghi ci provava, non sempre, ma giocava dentro. Chivu farà lo stesso? Lautaro molto caldo contro Italiano, ha fatto gol contro di lui. Odgaard fondamentale. Non c'erano Dumfries e Thuram, mancava benzina".