Inter Club oggi conta quasi 1.100 Club distribuiti nei cinque continenti: i dettagli della nuova campagna tesseramenti

Alessandro De Felice Redattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 17:33)

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Riparte la campagna tesseramenti Inter Club per la stagione 2026/27, con la possibilità di rendere sempre più grande una famiglia che nel corso degli anni ha continuato a crescere e rafforzare la propria presenza in tutto il mondo. Un movimento che oggi conta quasi 1.100 Club distribuiti nei cinque continenti, una rete sempre più internazionale che continua ad ampliarsi grazie alla nascita di nuove realtà all'estero e alla passione di migliaia di tifosi che scelgono ogni anno di vivere l'Inter insieme.

Un grande viaggio nerazzurro, un percorso fatto di chilometri, sacrifici ed emozioni condivise, che porta i soci Inter Club a seguire la squadra ovunque, da ogni parte del mondo. Un viaggio che unisce persone, culture e generazioni diverse sotto un’unica grande passione: essere socio Inter Club significa vivere l’Inter in modo esclusivo, sia da vicino sia a distanza. Significa entrare a far parte di una comunità globale che condivide gli stessi colori e gli stessi valori, accedendo a esperienze e opportunità dedicate durante tutta la stagione.

Anche per la stagione 2026/27 saranno confermati i numerosi benefit riservati ai soci: eventi con i calciatori della Prima Squadra e le Legend, experience prepartita per vivere il Matchday da protagonista, Meet & Greet, Gala Dinner, HQ Trophy Room Tour, concorsi dedicati, promozioni e iniziative esclusive. Rimarranno inoltre attive le agevolazioni dedicate all’acquisto dei biglietti, con scontistiche e prelazioni per specifiche partite, mentre i soci Plus potranno contare su una fase di vendita dedicata per tutti i match casalinghi.

Come da tradizione, i soci che completeranno l’iscrizione riceveranno il Welcome Kit della stagione (fino a esaurimento scorte). Per i soci Senior il kit comprenderà un cuscino da viaggio, una mascherina da notte, una cover cellulare waterproof e un beauty case, mentre per i soci Junior saranno inclusi una sport bag e una lunchbox.

(Fonte: Inter.it)