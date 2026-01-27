Nell'ultima puntata di Cose Scomode, Emiliano Viviano è tornato su Inter-Pisa e, più in generale, sullo stato di forma di Yann Sommer. Ecco le sue dichiarazioni:
"All'Inter, secondo me, è stato dato un rigore ridicolo (contro il Pisa, ndr). Quella palla finiva a Lambrate. Problema portiere? Sommer ha bisogno della massima esplosività, il fisico non è quello di altri portieri. Se non ce l'ha, è ovvio che perde alcune posizioni".
"Il gol preso contro il Pisa? Io sono convinto che la colpa sia del mediano, perché quella roba viene provata 5000 volte. Poi, era una cosa prevedibile: Martinez a inizio anno aveva iniziato anche a giocare partite importanti, poi è successo quello che è successo... Magari ci sono anche cose che non sappiamo".
(Fonte: Cose Scomode - Aura Sport)
