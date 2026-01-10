FC Inter 1908
Inter, come sta Martinez e cosa filtra sullo stop. Riecco Diouf e Darmian, Frattesi…

Inter, come sta Martinez e cosa filtra sullo stop. Riecco Diouf e Darmian, Frattesi… - immagine 1
Domani sera l’Inter non potrà contare sul secondo portiere Josep Martinez, come anticipato ieri da FcInter1908
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Contro il Napoli senza il vice Sommer. Domani sera l’Inter non potrà contare sul secondo portiere Josep Martinez, come anticipato ieri da FcInter1908. Spiega il Corriere dello Sport: "A Parma durante il riscaldamento aveva accusato una leggera distorsione alla caviglia e rimarrà ai box. A questo punto il suo recupero appare molto complesso anche per la sfida di mercoledì prossimo contro il Lecce.

Per il resto Chivu - che ha vinto il premio di allenatore del mese di dicembre - deve sciogliere un piccolo dubbio in difesa tra Bisseck e Acerbi, anche se il tedesco appare favorito per partire dal primo minuto. Sono del tutto recuperati sia Darmian sia Diouf, ma se il difensore ha bisogno ancora di tempo sul piano fisico, il centrocampista può diventare subito una carta da giocare a gara in corso contro i partenopei.

Migliora invece Frattesi, che ci proverà fino all’ultimo per riuscire a strappare almeno la convocazione. Ovviamente il popolo nerazzurro risponderà in massa e a San Siro si va verso il sold out: rimangono a disposizione ancora pochi biglietti tra quelli disponibili online e quelli della biglietteria direttamente allo stadio".

