Il giornalista ha detto la sua sul pari dei nerazzurri contro la formazione di Conte che ha rimontato il risultato due volte

12 gennaio 2026

«La cosa pesante per l'Inter è la saga di partite importanti che non riesce a vincere. Anche quando segna il gol dell'1-0 e fa bene, incassa il gol dell'1-1, trova in maniera accidentale, quando il Napoli giocava meglio il 2 a 1 ma non riesce a tenersi neanche quello. C'è un problema con le big che è evidente, non ne vince uno da maggio 2024». Così Riccardo Trevisani su Pressing ha parlato del pari tra la formazione di Chivu e quella di Conte.

«Ma è una partita di alto livello oppure no, perché qualcuno ha detto che mezza squadra ha giocato male. A me sembra sempre che ci si aspetti dall'Inter che debba stravincere tutte le partite e che non ci si renda conto che il Napoli è una squadra all'altezza dell'Inter e non so da chi deriva l'idea contraria. È una squadra composta da campioni anche con tutte le assenze e quelli che ci sono giocatori fortissimi», ha risposto in merito Fabrizio Biasin.

«Il Napoli era la squadra meno completa, la squadra al completo era l'Inter e questa cosa in campo non si è vista», ha aggiunto Trevisani. E sui gol incassati dai nerazzurri ha detto anche: «Ma l'anno scorso c'era un altro allenatore, quest'anno ce n'è uno nuovo e i problemi sono gli stessi quindi la soluzione va cercata tra i giocatori, vanno cercati in mezzo al campo. Cerchiamo il problema nei giocatori perché l'anno scorso venivano sostituiti Bastoni e Dimarco e sembrava che l'Inter prendesse gol con la loro uscita. Invece l'Inter i gol li prende pure con Bastoni e Dimarco in campo perché non sono loro due il problema ma tutta la struttura».

(Fonte: Pressing)