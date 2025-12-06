FC Inter 1908
Luis Henrique: “L’assist mi dà fiducia, anche Chivu mi aiuta molto”

Le dichiarazioni di Luis Henrique ai microfoni di Dazn pochi minuti prima dell'inizio del secondo tempo di Inter-Como
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio del secondo tempo di Inter-Como, Luis Henrique ha parlato così:

"Sento tanta fiducia, sono molto felice, sento la fiducia di Chivu che mi aiuta molto. L'assist mi dà fiducia, spero di continuare così nel secondo tempo"

