Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio del secondo tempo di Inter-Como, Luis Henrique ha parlato così:
Luis Henrique: “L’assist mi dà fiducia, anche Chivu mi aiuta molto”
Le dichiarazioni di Luis Henrique ai microfoni di Dazn pochi minuti prima dell'inizio del secondo tempo di Inter-Como
"Sento tanta fiducia, sono molto felice, sento la fiducia di Chivu che mi aiuta molto. L'assist mi dà fiducia, spero di continuare così nel secondo tempo"
