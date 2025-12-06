Nikée Diana Van Dijk, attaccante di Inter Women, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro nel matchdayprogramme di oggi. Qui le sue considerazioni:
Inter Women, Van Dijk: “I gol mi danno adrenalina. Punto molto su…”
"Quando entro in campo sono calma e concentrata, la cosa che mi dà più adrenalina è segnare un gol: quando segno sento una scarica di energia. Nella mia carriera mi hanno sempre aiutata la determinazione e la resilienza, ogni ostacolo che ho incontrato mi ha permesso di migliorare e di arrivare dove sono oggi.
La forza di questo gruppo è l’energia e lo spirito di squadra, ci supportiamo molto sia in allenamento che in partita. Vogliamo sempre dare il massimo in campo e lavoriamo insieme per raggiungere i nostri obiettivi. Sono una persona ambiziosa e una gran lavoratrice. Mi piace fare squadra e aiutare le mie compagne con gol o assist. Tecnicamente punto molto sulla velocità e sulle mie capacità offensive sotto porta".
