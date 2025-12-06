Un altro gol per il capitano dell'Inter, che continua a raggiungere traguardi e a frantumare record, in Italia e non solo

Sono bastati poco più di 10 minuti a Lautaro Martinez per sbloccare il punteggio e portare in vantaggio la sua Inter contro il Como. Un altro gol, un altro passo in avanti nella sua scalata della classifica dei migliori marcatori all time della storia nerazzurra.

Nel frattempo la formazione lariana diventa l'ennesima vittima dell'attaccante argentino, come ricorda Opta: "Il Como è la 30ª avversaria contro cui Lautaro Martínez ha trovato il gol in Serie A; dalla sua prima stagione con l'Inter (2018/19), nessun giocatore ha raggiunto questo traguardo in un singolo campionato dei Big-5. Collezionista".