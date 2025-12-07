Inter-Como, moviola di Calvarese: “Di Bello e quei dubbi su due gialli”

"L’episodio più discusso arriva nel recupero del primo tempo, e ha come protagonisti Diego Carlos e Lautaro Martinez. Il brasiliano prima cintura Thuram e poi rifila un calcione al capitano nerazzurro, l’arbitro Di Bello lo ammonisce e fa bene. Di certo il difensore del Como rischia tanto, ma l’intervento non è meritevole di cartellino rosso. Buono, comunque, il piglio dell’arbitro classe ’81 che richiama con veemenza e personalità il numero 34".