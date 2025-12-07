Il giorno dopo Inter-Como, dalle colonne di Tuttosport, Giampaolo Calvarese analizza la direzione arbitrale di Marco Di Bello. "Inter-Como difficile sulla carta ma che si è trasformato in una partita senza storia, indirizzata sin da subito: troppo poco per potere impensierire un arbitro esperto come lui. Il direttore di gara adotta una soglia tecnica piuttosto bassa e conclude la gara con 29 interventi sanzionati, tutti corretti ma comunque tanti se paragonati alla media stagionale della Serie A".
Inter-Como, moviola di Calvarese: “Di Bello e quei dubbi su due gialli”
"L’episodio più discusso arriva nel recupero del primo tempo, e ha come protagonisti Diego Carlos e Lautaro Martinez. Il brasiliano prima cintura Thuram e poi rifila un calcione al capitano nerazzurro, l’arbitro Di Bello lo ammonisce e fa bene. Di certo il difensore del Como rischia tanto, ma l’intervento non è meritevole di cartellino rosso. Buono, comunque, il piglio dell’arbitro classe ’81 che richiama con veemenza e personalità il numero 34".
"Per il resto, al netto della giusta ammonizione di Akanji nel finale, è dal punto di vista disciplinare che Di Bello viene impegnato maggiormente. Prima forse esagera nell’estrarre il giallo per Perrone, il quale ferma una ripartenza di Bastoni ma toccando il pallone prima dell’avversario. Poi, a inizio secondo tempo, perdona invece Calhanoglu per un intervento in ritardo su Jesus Rodriguez".
