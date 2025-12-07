Tanti voti alti e nessuna insufficienza. Sono le pagelle di Tuttosport su Inter-Como. Il quotidiano premia diversi nerazzurri, tra cui Hakan Calhanoglu, 7,5: "Primo tempo da leader silenzioso, sempre al posto giusto per interrompere le trame del Como, lasciando più la costruzione a Zielisnki; nella ripresa sale in cattedra e segna un altro gol bello e pesante". 7,5 anche per Thuram: "Dopo aver ritrovato il gol in coppa, timbra il cartellino anche in campionato con la zampata che chiude a doppia mandata un match nel quale ha fatto ha fette la difesa comasca coi suoi movimenti".
7 invece per Lautaro: "Pronti via ha una chance d’oro e quando al 15’ Luis Henrique gliene apparecchia un’altra non fallisce. Fa un super match, meriterebbe lo stesso voto di Thuram, ma gli si tira un pochino le orecchie per il rigore in movimento sbagliato". 8 per Cristian Chivu: "Stravince la sfida sotto tutti i punti di vista e l’Inter risente profumo di vetta".
Gli altri voti:
Sommer 6, Akanji 6, Acerbi 6.5, Bastoni 7, Luis Henrique 7, Carlos Augusto (32’ st) 6.5, Barella 7, Diouf (40’ st) ng, Zielinski 6.5, Mkhitaryan (22’ st) 6.5, Dimarco 7, Esposito (32’ st) ng, Sucic (40’ st) ng.
(Tuttosport)
