Tanti voti alti e nessuna insufficienza. Sono le pagelle di Tuttosport su Inter-Como

Tanti voti alti e nessuna insufficienza. Sono le pagelle di Tuttosport su Inter-Como. Il quotidiano premia diversi nerazzurri, tra cui Hakan Calhanoglu, 7,5: "Primo tempo da leader silenzioso, sempre al posto giusto per interrompere le trame del Como, lasciando più la costruzione a Zielisnki; nella ripresa sale in cattedra e segna un altro gol bello e pesante". 7,5 anche per Thuram: "Dopo aver ritrovato il gol in coppa, timbra il cartellino anche in campionato con la zampata che chiude a doppia mandata un match nel quale ha fatto ha fette la difesa comasca coi suoi movimenti".