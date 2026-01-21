Inter KO con l’Arsenal, Biasin: “Per non farsi venire il sangue amaro bisogna…”

"Perdere contro l’Arsenal, oggi, per le nostre squadre è tristemente la cosa più normale del mondo", dice Biasin

Matteo Pifferi Redattore 21 gennaio - 17:00

Intervenuto su Twitter, Fabrizio Biasin ha parlato così del KO dell'Inter contro l'Arsenal in Champions League:

"Un parere personale (e quindi certamente discutibile) post Inter-Arsenal 1-3. Perdere contro l’Arsenal, oggi, per le nostre squadre è tristemente la cosa più normale del mondo. Perché è più forte, perché è più strutturato, perché si può permettere mercati multi-milionari, perché ha un allenatore in sella da 7 stagioni, perché gioca a un livello superiore.

La cosa “anormale”, semmai, è riuscire a batterlo. E magari riuscire a battere pure colossi come Bayern e Barcellona e giocare due finali di Champions in tre anni. Quello sì che è del tutto anormale. Pensare che in assenza di investimenti massicci debba essere consuetudine arrivare nelle prime 8 del gruppone (se dovesse riuscirci l’Atalanta avrebbe fatto un’impresa) o in fondo alla Champions è pura illusione.

Ci si prova in tutti i modi, certo, e a volte ci si riesce ben sapendo che, però, si tratta di eccezioni, perché ci sono club - almeno mezza dozzina - che in Europa hanno possibilità, volontà e risorse imparagonabili alle nostre. Accettarlo è faticoso ma è anche un buon modo per non farsi venire il sangue amaro".