Ventura: “L’Inter ha la rosa più completa, Arnautovic può essere la sorpresa”

Giampiero Ventua, ex ct della Nazionale, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul campionato di Serie A appena iniziato: "Se il Napoli può ripetersi? L'eredità di Spalletti è pesante, ma Garcia è partito bene. Col Frosinone ho rivisto il sacro fuoco in Osimhen, Zielinski, Politano. Se lo mantengono, il Napoli resta favorito per lo scudetto, anche se la squadra non ha una rosa per tre competizioni. Deve pregare che i suoi titolari non abbiano un raffreddore. Lo scorso anno ai primi problemi è uscita dalla Champions".