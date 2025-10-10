L'Inter marcia a trazione anteriore anche con Cristian Chivu. La difesa andrà ancora sistemata un attimino, ma i numeri dell'attacco sono davvero importanti. Per evidenziarne la portata, basta confrontarli con quelli delle altre squadre. Ma anche con quelli delle varie Inter del passato. Proprio come ha fatto la Gazzetta dello Sport di oggi. Si legge infatti:
Inter, con Chivu attacco super: meglio del quadriennio Inzaghi e non solo
"Se la difesa della Roma vanta numeri super in Serie A e in Europa, il rendimento offensivo dell’Inter di Chivu non è da meno: con 17 reti segnate nelle prime 6 giornate, i nerazzurri hanno il miglior attacco della Serie A davanti a Napoli (12 gol) e Atalanta (11).
Il bilancio dell’Inter sale a 22 gol considerando le due partite di Champions contro Ajax e Slavia Praga, e anche in questo caso si tratta di numeri impressionanti, perché la partenza di Chivu in attacco non supera solo il quadriennio di Inzaghi, ma va ben oltre: negli ultimi 60 anni, infatti, solo in due occasioni l’Inter è scattata segnando almeno 22 reti nelle prime otto partite stagionali in tutte le competizioni. In questo 2025-26, appunto, e poi nel 1997-98, stagione con Gigi Simoni in panchina e Ronaldo il Fenomeno al debutto in nerazzurro. Anche allora i nerazzurri avevano segnato 22 gol dopo le prime 8 partite stagionali: 14 in Serie A, 4 in Coppa Uefa e 4 in Coppa Italia".
