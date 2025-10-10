Inter, con Chivu attacco super: meglio del quadriennio Inzaghi e non solo

"Se la difesa della Roma vanta numeri super in Serie A e in Europa, il rendimento offensivo dell’Inter di Chivu non è da meno: con 17 reti segnate nelle prime 6 giornate, i nerazzurri hanno il miglior attacco della Serie A davanti a Napoli (12 gol) e Atalanta (11).

Il bilancio dell’Inter sale a 22 gol considerando le due partite di Champions contro Ajax e Slavia Praga, e anche in questo caso si tratta di numeri impressionanti, perché la partenza di Chivu in attacco non supera solo il quadriennio di Inzaghi, ma va ben oltre: negli ultimi 60 anni, infatti, solo in due occasioni l’Inter è scattata segnando almeno 22 reti nelle prime otto partite stagionali in tutte le competizioni. In questo 2025-26, appunto, e poi nel 1997-98, stagione con Gigi Simoni in panchina e Ronaldo il Fenomeno al debutto in nerazzurro. Anche allora i nerazzurri avevano segnato 22 gol dopo le prime 8 partite stagionali: 14 in Serie A, 4 in Coppa Uefa e 4 in Coppa Italia".