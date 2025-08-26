Sky – Chivu, le sue idee inserite nel ‘classico’ 3-5-2 dell’Inter. I concetti visti

L'allenatore sta lavorando su un sistema noto in casa Inter ma ci sta mettendo del suo come si è visto già nella prima uscita nerazzurra

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 12:39)

Non è un confronto con il passato: è una nuova storia quella di Chivu. L'allenatore dell'Inter sta mettendo le sue idee nel 3-5-2 inzaghiano, lo ha fatto durante le amichevoli dell'estate e ha messo in campo il suo pensiero anche nella prima gara di campionato contro il Torino.

"Da un possesso e fraseggio più articolato si è andati sulla ricerca verticale delle punte, il neo allenatore interista ha chiesto maggior continuità nell'attacco. Cinque a zero è un esordio unico, andato oltre le aspettative", ha sottolineato a Skysport analizzando la prestazione dei nerazzurri l'inviato Matteon Barzaghi.

Così come ha sottolineato i concetti visti in questa prima uscita nerazzurra: "Verticalità aggressione per recuperare il pallone, ricerca delle punte, poco fraseggio all'indietro, molto di più in acvanti. braccetti bloccati, ilportiee che guioca meno il pallone con l'indicazione di andatre a fare male in avanti più velocemente possibile".

(Fonte: SS24)