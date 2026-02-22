FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, ottava vittoria consecutiva e settimo clean sheet di fila contro il Lecce

ultimora

Inter, ottava vittoria consecutiva e settimo clean sheet di fila contro il Lecce

Inter, ottava vittoria consecutiva e settimo clean sheet di fila contro il Lecce - immagine 1
Prosegue la tradizione favorevole dei nerazzurri contro i salentini: tutti a senso unico gli ultimi precedenti
Fabio Alampi Redattore 

Con il successo sul campo del Lecce, l’Inter conquista la nona vittoria consecutiva in trasferta in Serie A: nella sua storia ha fatto meglio solo una volta, con una striscia di 11 successi tra ottobre 2006 e marzo 2007.

Inter, ottava vittoria consecutiva e settimo clean sheet di fila contro il Lecce- immagine 2
Getty Images

Il Lecce diventa anche l’avversario contro cui l’Inter vanta la più lunga serie aperta di clean sheet consecutivi in Serie A: sette gare senza subire gol. Per i salentini si tratta inoltre dell’ottava sconfitta di fila contro i nerazzurri nella competizione, nuovo record negativo contro una singola avversaria.

(inter.it)

Leggi anche
Bergomi: “Il Milan da tutto l’anno gioca così! Finora gli era sempre andata bene,...
Florenzi: “Scudetto? Inter superiore, lo dico da settimane. Passa inosservato che i nerazzurri…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA