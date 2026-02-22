Con il successo sul campo del Lecce, l’Inter conquista la nona vittoria consecutiva in trasferta in Serie A: nella sua storia ha fatto meglio solo una volta, con una striscia di 11 successi tra ottobre 2006 e marzo 2007.
Prosegue la tradizione favorevole dei nerazzurri contro i salentini: tutti a senso unico gli ultimi precedenti
Il Lecce diventa anche l’avversario contro cui l’Inter vanta la più lunga serie aperta di clean sheet consecutivi in Serie A: sette gare senza subire gol. Per i salentini si tratta inoltre dell’ottava sconfitta di fila contro i nerazzurri nella competizione, nuovo record negativo contro una singola avversaria.
