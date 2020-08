Inter-Conte, tre giorni per trovare un accordo: ecco la soluzione più probabile

Le strade dell’Inter e di Antonio Conte sembrano destinate a separarsi definitivamente: troppo pesanti gli sfoghi del tecnico, troppo distante la visione sul percorso da intraprendere per tornare a vincere. Nonostante ciò, secondo Tuttosport, le parti stanno cercado un accordo per evitare un addio burrascoso: “Conte potrebbe rimanere solo a fronte di una profonda rivoluzione societaria, in seno al club nerazzurro. E l’Inter, dal canto suo, è disposto a liberarsene solo se non dovesse diventare un pesante onere finanziario. Partendo da queste certezze, ci sono tre giorni per trovare un accordo“.

LA SOLUZIONE – “Si sta cercando di avvicinare le parti e arrivare a una specie di risoluzione consensuale: di fatto, Inter e Conte accetterebbero di comune accordo di non continuare il loro matrimonio, senza penali dal parte del club e senza rischio di risarcimento danni a carico del tecnico. Al momento, questa appare la soluzione più probabile: l’Inter sarebbe ben disposta a sottoscriverla anche subito, Conte invece vorrebbe comunque una buonuscita e fino all’ultimo cercherà di ottenerla. Anche se ovviamente lontana anni luce da ciò che l’Inter dovrebbe versargli nei prossimi due anni“.