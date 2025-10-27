Sky – Tudor esonerato, la Juve valuta la pista Spalletti: è il primo nome

È di qualche ora fa l'ufficialità dell'esonero di Igor Tudor. L'allenatore della Juventus non è più lui ma Massimo Brambilla, si tratta del tecnico della Next Gen, che guiderà la squadra mercoledì in campo alle 18.30 contro l'Udinese. Un traghettatore fino alla decisione sul nuovo tecnico bianconero.
Il canale satellitare parla dell'esonero dell'allenatore croato e della possibilità che il prossimo ad allenare i bianconeri sia l'ex ct
Stando a quanto riportato da Skysport la prima scelta della Juventus per sostituire l'allenatore croato è l'ex allenatore dell'Inter Luciano Spalletti. La società bianconera - specificano a Skysport - valuterà la situazione perché ci sono già due allenatori a libro paga. Oltre a Tudor infatti, Thiago Motta è al momento stipendiato dal club bianconero.
"Non è detto sarà lui l'allenatore, ma è sicuramente il nome in cima alla lista", hanno riferito dal canale satellitare.
(Fonte: SS24)
