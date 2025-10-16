A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così del mancato arrivo di Ademola Lookman all’Inter: “Personalmente, Lookman secondo me è quello che ha subito un’ingiustizia in estate. Dopo due anni, secondo me ci sono state delle promesse non rispettate…”.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ventola: “Mancato arrivo Lookman-Inter? Ingiustizia e promesse non mantenute”. Interviene Adani e…
ultimora
Ventola: “Mancato arrivo Lookman-Inter? Ingiustizia e promesse non mantenute”. Interviene Adani e…
A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così del mancato arrivo di Ademola Lookman all’Inter
Interviene Lele Adani: “Ma lo sai o è un tuo parere?”.
Ventola spiega: “Diciamo che è un mio parere, diciamo…”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA