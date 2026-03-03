La squadra nerazzurra è concentrata sulla semifinale di Coppa Italia contro il Como, con il primo atto in programma questa sera

Gianni Pampinella Redattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 13:16)

Una gara alla volta. In casa Inter il mantra è stato sempre questo, anche se tra cinque giorni ci sarà l'attesissimo derby, la squadra nerazzurra è concentrata sulla semifinale di Coppa Italia contro il Como, con il primo atto in programma questa sera.

"Con la partita di andata questa sera sul lago, l'Inter entra nella settimana che si concluderà con il derby. Che lo scudetto sia l'obiettivo dei nerazzurri è chiaro a tutti, ma dopo l'eliminazione dalla Champions al play-off contro il Bodø/Glimt, la Coppa Italia torna ad avere un senso. E la gara di questa sera sarà anche l'occasione per il tecnico interista di battere di nuovo Cesc Fabregas, il collega che la scorsa estate la dirigenza nerazzurra avrebbe voluto portare alla Pinetina", sottolinea Repubblica.

"Chivu prepara un turnover ragionato, mantenendo gerarchie chiare. Lautaro Martinez è indisponibile almeno fino a metà marzo. Rientrati invece Dumfries e Çalhanoglu, a segno su rigore contro il Genoa ma da gestire. In attacco toccherà a Thuram ed Esposito, visto che Bonny si è fermato sabato e conta di rientrare in tempo per il derby. In porta, torna Josep Martinez, titolare in coppa. Ci tiene ancora di più Fabregas, che battendo l'Inter e andando in finale potrebbe riannodare quel filo spezzato nella primavera del 1986, quando il Como perse la semifinale per colpa di un tifoso su di giri, quando era in vantaggio per 2-1".

(Repubblica)