"Chivu mourinhizzato, è giusto così perché la stagione entra nel vivo e gli allenatori sono più ispidi perché c'è una squadra da difendere, un ambiente da combattere. È il Chivu che preferisco, perché lo trovo più sincero, prossimo alla realtà delle cose. Chivu che cercava di essere più ecumenico è stato sostituito da Chivu di battaglia. Tutto normale quello che dice, è un modo di ricompattare la squadra, anche quando ha criticato Kalulu lo faceva per ragioni di stato. Era un allenatore che doveva ottenere fiducia. Il suo capolavoro è Dimarco, non ricordo una squadra campione d'Italia che ha il giocatore più forte nel suo esterno difensivo. Theo Hernandez non era il giocatore più forte, soprattutto con questo distacco. Dimarco ha numeri incredibili. È il Chivu che ci si aspettava dall'inizio, allievo di Capello, di Mourinho, spigoloso ed è normale che sia così".