Fabrizio Biasin, collegato con il podcast Numer1, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu commentando le recenti dichiarazioni del tecnico: "Chivu ha detto esattamente una cosa che pensano tanti interisti: cioè che da 5 anni si punta sempre il dito sull'Inter, l'Inter deve sempre vincere e le altre guardano e va bene arrivare seconda o terza.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Biasin: “Non comprendo perché l’Inter deve sempre vincere mentre le altre…”
ultimora
Biasin: “Non comprendo perché l’Inter deve sempre vincere mentre le altre…”
Fabrizio Biasin, collegato con il podcast Numer1, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu commentando le recenti dichiarazioni del tecnico
Anche quando vince ha sbagliato e anche quando vince banalmente ha fatto il suo dovere: ma chi l'ha detta sta cosa? Se uno va a vedere gli investimenti degli ultimi anni, dovrebbe essere l'Inter quella che va bene terzi o quarti: invece è sempre lei che deve vincere, le altre tutte a guardare. E io non la comprendo questa cosa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA