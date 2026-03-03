Fabrizio Biasin , collegato con il podcast Numer1, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu commentando le recenti dichiarazioni del tecnico: "Chivu ha detto esattamente una cosa che pensano tanti interisti: cioè che da 5 anni si punta sempre il dito sull'Inter, l'Inter deve sempre vincere e le altre guardano e va bene arrivare seconda o terza.

Anche quando vince ha sbagliato e anche quando vince banalmente ha fatto il suo dovere: ma chi l'ha detta sta cosa? Se uno va a vedere gli investimenti degli ultimi anni, dovrebbe essere l'Inter quella che va bene terzi o quarti: invece è sempre lei che deve vincere, le altre tutte a guardare. E io non la comprendo questa cosa".