Inter, il cordoglio per Buffon: il messaggio del club nerazzurro

Tre stagioni all'Inter tra il 1960 e il 1963 e la conquista dell'ottavo Scudetto nerazzurro: il ricordo del portiere

FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Buffon e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari.

Il portiere dell'ottavo Scudetto, il primo della Grande Inter di Herrera. Lorenzo Buffon, portiere straordinario tra gli anni '50 e '60, arrivò in nerazzurro nel 1960, dopo aver militato nel Milan e nel Genoa.

Soprannominato "Tenaglia", con l'Inter ha disputato 89 partite. Nel 1962-1963 difese i pali nerazzurri per 20 volte - alternandosi con Bugatti -, conquistando lo Scudetto, l'ottavo della storia interista. Fu il vero e proprio inizio della Grande Inter.