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Mondiali, rischio violazioni diritti: da Los Angeles a Dallas, attivisti per i migranti in allerta

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Gli attivisti per i diritti dei migranti si stanno mobilitando per proteggere tifosi e residenti da possibili controlli sul loro status
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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A due settimane dall'avvio dei Mondiali, gli attivisti per i diritti dei migranti nelle 11 città americane che ospitano il torneo si stanno mobilitando per proteggere tifosi e residenti da possibili controlli sul loro status migratori.

Alcuni gruppi hanno diramato 'avvisi ai viaggiatori' mettendo in guardia per possibili violazioni dei diritti, incluso il rifiuto arbitrario di ingresso e il rischio di arresto ed espulsione.

Mondiali, rischio violazioni diritti: da Los Angeles a Dallas, attivisti per i migranti in allerta- immagine 2
Getty Images

A Los Angeles il sindacato che rappresenta i lavoratori dell'ospitalità del SoFi Stadium minaccia lo sciopero se gli agenti dell'Ice cercheranno di entrare nella struttura.

A Dallas alcuni gruppi stanno distribuendo nelle chiese e nelle attività commerciali kit con fischietti e informazioni su come ottenere gratuitamente consulenze legali.

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