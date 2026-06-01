Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
ultimora
Mondiali, rischio violazioni diritti: da Los Angeles a Dallas, attivisti per i migranti in allerta
A due settimane dall'avvio dei Mondiali, gli attivisti per i diritti dei migranti nelle 11 città americane che ospitano il torneo si stanno mobilitando per proteggere tifosi e residenti da possibili controlli sul loro status migratori.
Alcuni gruppi hanno diramato 'avvisi ai viaggiatori' mettendo in guardia per possibili violazioni dei diritti, incluso il rifiuto arbitrario di ingresso e il rischio di arresto ed espulsione.
A Los Angeles il sindacato che rappresenta i lavoratori dell'ospitalità del SoFi Stadium minaccia lo sciopero se gli agenti dell'Ice cercheranno di entrare nella struttura.
A Dallas alcuni gruppi stanno distribuendo nelle chiese e nelle attività commerciali kit con fischietti e informazioni su come ottenere gratuitamente consulenze legali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA