Gli attivisti per i diritti dei migranti si stanno mobilitando per proteggere tifosi e residenti da possibili controlli sul loro status

A due settimane dall'avvio dei Mondiali, gli attivisti per i diritti dei migranti nelle 11 città americane che ospitano il torneo si stanno mobilitando per proteggere tifosi e residenti da possibili controlli sul loro status migratori.

Alcuni gruppi hanno diramato 'avvisi ai viaggiatori' mettendo in guardia per possibili violazioni dei diritti, incluso il rifiuto arbitrario di ingresso e il rischio di arresto ed espulsione.

A Dallas alcuni gruppi stanno distribuendo nelle chiese e nelle attività commerciali kit con fischietti e informazioni su come ottenere gratuitamente consulenze legali.