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Lutto nel calcio, è morto Oikonomou: l’ex difensore di Serie A aveva 33 anni
Lutto nel mondo del calcio. Marios Oikonomou, ex difensore greco di Cagliari, Bologna e Sampdoria, è scomparso oggi dopo grave incidente in moto di cui era stato vittima lo scorso 23 maggio nella sua città natale, Giannina.
Dopo oltre una settimana di ricovero in terapia intensiva il classe '92 è infatti morto per le conseguenze dell’impatto fra la sua moto e un’automobile subendo gravissime lesioni alla testa che neanche un delicato intervento neurochirurgico sono riuscite a curare.
La Federcalcio greca ha pubblicato il saluto sui canali ufficiali:
“Si è distinto per tutto il corso della sua carriera calcistica non solo per la sua presenza sul rettangolo di gioco, ma anche per il suo ethos, la sua professionalità e il suo sorriso, elementi che gli hanno valso la stima e il rispetto di compagni di squadra, allenatori e tifosi. Marios Oikonomou ha collezionato sei presenze con la Nazionale, mentre a livello di club ha giocato in importanti società di Grecia, Italia e Danimarca, lasciando il suo segno nel calcio greco ed europeo. Nello specifico, a livello nazionale ha giocato per il PAS Giannina, l'AEK e il Panaitolikos, mentre in Serie A ha indossato le maglie di Cagliari, Bologna, SPAL, Bari e Sampdoria. Dal 2020 al 2022 ha giocato in Danimarca con la maglia del Copenaghen."
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