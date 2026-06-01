“Si è distinto per tutto il corso della sua carriera calcistica non solo per la sua presenza sul rettangolo di gioco, ma anche per il suo ethos, la sua professionalità e il suo sorriso, elementi che gli hanno valso la stima e il rispetto di compagni di squadra, allenatori e tifosi. Marios Oikonomou ha collezionato sei presenze con la Nazionale, mentre a livello di club ha giocato in importanti società di Grecia, Italia e Danimarca, lasciando il suo segno nel calcio greco ed europeo. Nello specifico, a livello nazionale ha giocato per il PAS Giannina, l'AEK e il Panaitolikos, mentre in Serie A ha indossato le maglie di Cagliari, Bologna, SPAL, Bari e Sampdoria. Dal 2020 al 2022 ha giocato in Danimarca con la maglia del Copenaghen."