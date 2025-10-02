FC Inter 1908
Archiviata la vittoria di Champions contro lo Slavia Praga, l'Inter è focalizzata sul prossimo impegno. Le possibili scelte di Chivu
Archiviata la vittoria di Champions League contro lo Slavia Praga, l'Inter è focalizzata sul prossimo impegno di campionato dove i nerazzurri affronteranno a San Siro la Cremonese. Dopo un giorno di riposo concesso da Cristian Chviu, oggi la ripresa degli allenamenti alla Pinetina. Come sottolinea il Corriere dello Sport, probabile che il tecnico rumeno si affidi nuovamente al turnover, dopo i 7 cambi effettuati con lo Slavia Praga.

"A causa dell’infortunio di Thuram, una novità ci sarà sicuramente in attacco. Chi più scalpita, però, è Frattesi, che finora si è dovuto accontentare soltanto di alcuni spezzoni. Anzi, l’altra sera, avrebbe dovuto entrare nuovamente in corsa, ma, come ha poi spiegato l’allenatore interista, ha accusato un malessere e ha dovuto rinunciare. Se tutto sarà smaltito in questi giorni, l’ex Sassuolo è certamente un candidato forte per una maglia da titolare contro i grigiorossi. Altre potenziali new entry? De Vrij, Mkhitaryan, Carlos Augusto. Ma solo oggi si comincerà a capire qualcosa".

