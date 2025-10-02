"A causa dell’infortunio di Thuram, una novità ci sarà sicuramente in attacco. Chi più scalpita, però, è Frattesi, che finora si è dovuto accontentare soltanto di alcuni spezzoni. Anzi, l’altra sera, avrebbe dovuto entrare nuovamente in corsa, ma, come ha poi spiegato l’allenatore interista, ha accusato un malessere e ha dovuto rinunciare. Se tutto sarà smaltito in questi giorni, l’ex Sassuolo è certamente un candidato forte per una maglia da titolare contro i grigiorossi. Altre potenziali new entry? De Vrij, Mkhitaryan, Carlos Augusto. Ma solo oggi si comincerà a capire qualcosa".