Ranking Uefa – Inter terza in scia al Bayern, più lontano il City. In 6 a punteggio pieno

L'Inter, con la vittoria ottenuta martedì con lo Slavia Praga, si conferma al terzo posto allontanando il City che ha pareggiato col Monaco. Real Madrid sempre saldamente al comando con largo vantaggio, la squadra di Chivu vede il secondo posto del Bayern.

Dopo le prime due giornate sono in quattro le squadre a punteggio pieno. A Inter, Bayern e Real vincenti martedì si è aggiunto anche il Psg vittorioso ieri sera in casa del Barcellona.