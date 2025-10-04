Inter-Cremonese, torna la partita speciale Inter Club: tutti i dettagli

La giornata si aprirà con il Walk About riservato ai soci, un tour dedicato dello stadio che permetterà di vivere ancora più da vicino il mondo Inter. L’esperienza sarà arricchita da un esclusivo Meet&Greet con una Legend nerazzurra, che regalerà ai tesserati una mattinata ricca di foto e momenti speciali.

Le iniziative proseguiranno nel prepartita: oltre alle consuete attività che coinvolgono i soci junior che saranno protagonisti con il Welcome Team, l'High Five e i Bimbi in Campo e i soci senior che saranno impegnati tra Walk About e sbandieratori, i tifosi avranno la possibilità di assistere al riscaldamento da bordocampo. Inoltre, due fortunati vincitori del concorso “Leave a Trace” affiancheranno lo speaker Mirko Mengozzi nella lettura delle formazioni ufficiali.