Cresce l'attesa per il ritorno in campo dell'Inter, attesa sabato 13 settembre alle 18 allo Stadium per il derby d'Italia contro la Juventus nella terza giornata di Serie A.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, cresce l’attesa per la Juve: tutti presenti, anche Lautaro. E Chivu anticipa…
ultimora
Inter, cresce l’attesa per la Juve: tutti presenti, anche Lautaro. E Chivu anticipa…
Cresce l'attesa per il ritorno in campo dell'Inter, attesa sabato 13 settembre alle 18 allo Stadium per il derby d'Italia contro la Juventus
Oggi la squadra di Cristian Chivu ha sostenuto una seduta di allenamento ad Appiano Gentile. La giornata è stata segnata soprattutto dal rientro di Lautaro Martinez. Il capitano è tornato ad allenarsi con i compagni dopo gli impegni con la nazionale argentina.
Il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida, con l'incontro con i giornalisti anticipato alle 13.30 rispetto all'orario inizialmente previsto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA