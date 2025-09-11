Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Angelo Di Livio ha parlato così di Juventus-Inter:
ultimora
Di Livio: “Derby d’Italia? L’Inter è quella che ha più da perdere. E per lo scudetto dico…”
"Chi ha più da perdere in Juventus-Inter? L'Inter. Ha già perso una partita. Perdendone già un'altra verrebbero fuori delle polemiche. E si allontanerebbe già dalla vetta. Vero che è presto, però un altro ko sarebbe già una notizia".
Questo Vlahovic è impossibile da togliere dal campo?
"Vlahovic deve continuare così. Con questa voglia, rabbia, concentrazione e con questa positività. Secondo me è molto positivo. Tudor ci sta lavorando bene e lui deve continuare, senza se e senza ma".
L'obiettivo della Juventus quest'anno qual è?
"Quello di provare a vincere lo Scudetto, per me è una squadra competitiva".
Tornando sullo Scudetto: il Napoli è più forte dell'anno scorso anche con l'assenza di Lukaku?
"Ha due squadre. Se l'anno scorso aveva gli uomini contati e ha vinto, quest'anno con due squadre sarà ancora più forte".
© RIPRODUZIONE RISERVATA