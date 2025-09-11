Di Livio: “Derby d’Italia? L’Inter è quella che ha più da perdere. E per lo scudetto dico…”

"L'obiettivo della Juventus? Quello di provare a vincere lo Scudetto, per me è una squadra competitiva", dice Di Livio

Matteo Pifferi Redattore 11 settembre 2025

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Angelo Di Livio ha parlato così di Juventus-Inter:

"Chi ha più da perdere in Juventus-Inter? L'Inter. Ha già perso una partita. Perdendone già un'altra verrebbero fuori delle polemiche. E si allontanerebbe già dalla vetta. Vero che è presto, però un altro ko sarebbe già una notizia".

Questo Vlahovic è impossibile da togliere dal campo?

"Vlahovic deve continuare così. Con questa voglia, rabbia, concentrazione e con questa positività. Secondo me è molto positivo. Tudor ci sta lavorando bene e lui deve continuare, senza se e senza ma".

L'obiettivo della Juventus quest'anno qual è?

"Quello di provare a vincere lo Scudetto, per me è una squadra competitiva".

Tornando sullo Scudetto: il Napoli è più forte dell'anno scorso anche con l'assenza di Lukaku?

"Ha due squadre. Se l'anno scorso aveva gli uomini contati e ha vinto, quest'anno con due squadre sarà ancora più forte".