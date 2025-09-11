Juventus, Comolli: “Soddisfatto del mercato: abbiamo raggiunto l’obiettivo che era…”

"Abbiamo raggiunto l'obiettivo: volevamo rinforzare la rosa facendo attenzione agli aspetti finanziari, ci siamo riusciti": così il direttore generale della Juventus, Damien Comolli , traccia un bilancio del calciomercato estivo.

"Bisognava considerare il fair play finanziario dell'Uefa analizzando le nostre finanze, ma anche rendere più forte la squadra - continua in conferenza stampa dall'Allianz Stadium - e siamo riusciti a fare tutto trovando un equilibrio tra gli aspetti finanziari e quelli sportivi: siamo una squadra molto giovane, ma anche tanto qualitativa.

Sono soddisfatto di questo mercato, ringrazio la proprietà per l'impegno e c'è stata grande presenza e disponibilità". E sulle presunte discussioni con il Psg: "Sono informazioni false, non abbiamo parlato - chiarisce Comolli - tutte le voci o gli articoli su questo tema sono bugie, si è cercato di manipolare la situazione e non dovete dare per scontato ciò che leggete".