Nella partita contro il Lecce, si è messo ancora una volta in mostra Yann Bisseck, difensore tedesco arrivato in estate dall'Aarhus

Nella partita contro il Lecce, si è messo ancora una volta in mostra Yann Bisseck, difensore tedesco arrivato in estate dall'Aarhus da mezzo sconosciuto. A questo punto, non può essere più solo un indizio: questo ragazzo promette davvero bene. Scrive Tuttosport: