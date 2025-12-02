Buon compleanno a Matteo Darmian! Oggi il difensore nerazzurro compie 36 anni.
Inter, Darmian compie 36 anni: il messaggio d'auguri del club nerazzurro
Inter, Darmian compie 36 anni: il messaggio d’auguri del club nerazzurro
Il difensore nerazzurro compie oggi 36 anni: ha conquistato due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane
Arrivato all’Inter nel 2020, Darmian rappresenta un esempio di professionalità, duttilità e intelligenza calcistica, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento all’interno del gruppo.
Capace di interpretare più ruoli con la stessa efficacia, Matteo ha saputo conquistare i tifosi grazie alla sua continuità e alla capacità di farsi trovare pronto nei momenti decisivi.
Con la maglia dell’Inter ha contribuito alla conquista di due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.
A Matteo Darmian, i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!
(Fonte: Inter.it)
