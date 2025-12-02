FC Inter 1908
Inter, Darmian compie 36 anni: il messaggio d’auguri del club nerazzurro

Il difensore nerazzurro compie oggi 36 anni: ha conquistato due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Buon compleanno a Matteo Darmian! Oggi il difensore nerazzurro compie 36 anni.

Arrivato all’Inter nel 2020, Darmian rappresenta un esempio di professionalità, duttilità e intelligenza calcistica, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento all’interno del gruppo.

Capace di interpretare più ruoli con la stessa efficacia, Matteo ha saputo conquistare i tifosi grazie alla sua continuità e alla capacità di farsi trovare pronto nei momenti decisivi.

Con la maglia dell’Inter ha contribuito alla conquista di due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

A Matteo Darmian, i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!

(Fonte: Inter.it)

