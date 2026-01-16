Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata del Campionato 2025/26. L'Inter giocherà entrambi i turni in trasferta: domenica 1 febbraio alle 18:00 in casa della Cremonese e domenica 8 febbraio sempre alle ore 18:00 contro il Sassuolo.