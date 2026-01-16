FC Inter 1908
Inter, date e orari: dalla Coppa Italia a Monza ad Arsenal e Dortmund in Champions, il calendario

Inter, date e orari: dalla Coppa Italia a Monza ad Arsenal e Dortmund in Champions, il calendario - immagine 1
Definiti anticipi e posticipi della Serie A fino alla prima settimana di febbraio: i quarti di Coppa Italia contro il Torino a Monza
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata del Campionato 2025/26. L'Inter giocherà entrambi i turni in trasferta: domenica 1 febbraio alle 18:00 in casa della Cremonese e domenica 8 febbraio sempre alle ore 18:00 contro il Sassuolo.

Oltre alle due giornate di campionato è ufficiale anche la programmazione del quarto di finale di Coppa Italia che vedrà l'Inter affrontare il Torino: i nerazzurri scenderanno in campo contro i granata mercoledì 4 febbraio alle ore 21:00 all'U-Power Stadium di Monza.

Inter, date e orari: dalla Coppa Italia a Monza ad Arsenal e Dortmund in Champions, il calendario- immagine 2
Getty Images

Di seguito date e orari fino alla 24ª giornata della Serie A 2025/26:

21ª giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00

Udinese vs INTER

UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00

INTER vs Arsenal

22ª giornata | venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45

INTER vs Pisa

Inter, date e orari: dalla Coppa Italia a Monza ad Arsenal e Dortmund in Champions, il calendario- immagine 3
Getty Images

UCL GIORNATA 8 | Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00

Borussia Dortmund vs INTER

23ª giornata | domenica 1 febbraio 2026, ore 18:00

Cremonese vs INTER

Quarti di finale Coppa Italia | Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21:00

INTER vs Torino - U-POWER STADIUM, MONZA

24ª giornata | domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00

Sassuolo vs INTER

