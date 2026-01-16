Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata del Campionato 2025/26. L'Inter giocherà entrambi i turni in trasferta: domenica 1 febbraio alle 18:00 in casa della Cremonese e domenica 8 febbraio sempre alle ore 18:00 contro il Sassuolo.
Inter, date e orari: dalla Coppa Italia a Monza ad Arsenal e Dortmund in Champions, il calendario
Oltre alle due giornate di campionato è ufficiale anche la programmazione del quarto di finale di Coppa Italia che vedrà l'Inter affrontare il Torino: i nerazzurri scenderanno in campo contro i granata mercoledì 4 febbraio alle ore 21:00 all'U-Power Stadium di Monza.
Di seguito date e orari fino alla 24ª giornata della Serie A 2025/26:
21ª giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00
Udinese vs INTER
UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00
INTER vs Arsenal
22ª giornata | venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45
INTER vs Pisa
UCL GIORNATA 8 | Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00
Borussia Dortmund vs INTER
23ª giornata | domenica 1 febbraio 2026, ore 18:00
Cremonese vs INTER
Quarti di finale Coppa Italia | Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 21:00
INTER vs Torino - U-POWER STADIUM, MONZA
24ª giornata | domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00
Sassuolo vs INTER
