Tre volte su 4 chi è campione d’inverno vince anche lo scudetto. L’Inter sta dimostrando che si può vincere anche facendo piazza pulita contro le medio piccole. Runjaic sta studiando un centrocampo più folto, sarà una giornata interessante. Esposito mi è piaciuto tantissimo, al di là del gol. Ha preso dei falli, ha dato all’Inter una pericolosità che devi per forza trovare nei cambi. Giocare tre giorni dopo doveva dare un contraccolpo negativo, non criticherei l’Inter. Mi ha ricordato Inter-Verona dell’anno della stella. Partita facile che ha avuto un calo di tensione. Il ritiro saltato poteva essere controproducente.