Durante L'ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista ha parlato della capolista Inter e della lotta scudetto
Durante L'ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della capolista Inter e della lotta scudetto

Tre volte su 4 chi è campione d’inverno vince anche lo scudetto. L’Inter sta dimostrando che si può vincere anche facendo piazza pulita contro le medio piccole. Runjaic sta studiando un centrocampo più folto, sarà una giornata interessante. Esposito mi è piaciuto tantissimo, al di là del gol. Ha preso dei falli, ha dato all’Inter una pericolosità che devi per forza trovare nei cambi. Giocare tre giorni dopo doveva dare un contraccolpo negativo, non criticherei l’Inter. Mi ha ricordato Inter-Verona dell’anno della stella. Partita facile che ha avuto un calo di tensione. Il ritiro saltato poteva essere controproducente.

Napoli ha dei dati clamorosi sui risultati in settimana, è la storia di Conte che non è un allenatore da partita ogni tre giorni. Ha un elefante nella stanza, non è mai riuscito a dare una dimensione da calcio ogni tre giorni alla sua squadra. Il suo calcio non è sostenibile ogni tre giorni. Gli ultimi 20’ il Napoli col Parma non crea nulla e si è accontentato, è un discorso fisico.

