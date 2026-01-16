Udinese-Inter, Chivu cambia ancora formazione: almeno quattro novità

Domani torna subito in campo l'Inter. Contro l'Udinese, l'unica non big in grado di togliere punti ai nerazzurri finora, in una trasferta ostica anche perché racchiusa in uno snodo ricco di impegni. Per questo Cristian Chivu cambierà ancora, a tre giorni dalla gara con l'Arsenal e appena due giorni dopo quella con il Lecce. Sul tema si è soffermata anche la Gazzetta dello Sport.

"Dopo l'ampio turnover visto nel recupero della partita contro il Lecce, Chivu dovrebbe tornare a schierare i suoi titolari: tornano dal 1' Bisseck, Dimarco, Luis Henrique e Lautaro", si legge nel focus sul sito del quotidiano rosa. Saranno dunque almeno quattro le novità di formazione rispetto a mercoledì sera. Non è escluso però che ce ne siano anche altre.