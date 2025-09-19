Per il sito di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter di mercoledì contro l'Ajax

Marco Astori Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 14:46)

Nel corso del suo editoriale per il sito di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter di mercoledì contro l'Ajax: "In pochi giorni è cambiato radicalmente l'umore dalle parti della Pinetina. L'atmosfera cupa si è dissolta, lasciando il posto a sorrisi che sanno di sollievo. Amsterdam era uno snodo fondamentale per l'Inter, in un avvio di stagione complicato, a prescindere dai risultati. Retaggio della batosta in finale di Champions contro il Psg e di uno scudetto scivolato via in modo maldestro. Poi le due sconfitte in avvio di campionato contro Udinese e Juve avevano creato una specie di psicodramma. Non che la vittoria contro l'Ajax sia sufficiente per spazzare via dubbi e perplessità. Solo i risultati, ancor più della qualità delle prestazioni, possono mettere l'Inter solidamente in carreggiata ed evitare passaggi a vuoto, soprattutto nella fase difensiva. Intanto Chivu, a cui va il merito di aver affrontato con apparente serenità la bufera del dopo Juve, si gode alcune certezze: Thuram e Pio Esposito, in particolare.

L'attaccante francese ad Amsterdam è stato devastante, trasformando in un incubo la partita del povero Baas, difensore talentuoso eppure asfaltato. Due gol di testa, un diagonale che ha accarezzato il palo con Jaros fuori causa, un rigore assegnato e poi revocato. Thuram si è trovato a meraviglia con Esposito che faceva il centravanti boa, aprendo varchi per il compagno con una facilità irrisoria, come se giocassero insieme da tempo. Thuram ha iniziato la carriera in Ligue 1 come attaccante esterno di sinistra, in Bundesliga si è trasformato in prima punta ma per caratteristiche sembra perfetto per esaltarsi come seconda punta. Ruolo che non è previsto nella nazionale di Deschamps e questo – forse - spiega le difficoltà dell'interista che raramente ha incantato con la Francia. Nell'Inter Thuram trova vette di rendimento altissime, trovando facilmente l'intesa con il compagno di reparto. Con Lautaro inverte spesso la posizione, anche se è l'argentino è quello che veste più spesso i panni della prima punta, consentendo a Thuram di liberare la sua fantasia e cambiare di continuo posizione.

Lautaro e Thuram in coppia sono complementari ma ora Chivu sa di avere un'opzione in più, quella che Inzaghi non ha avuto negli ultimi anni. Ovvero un attaccante di scorta capace di essere protagonista. Pio Esposito ha superato dalla grande l'esame di Amsterdam. Ha giocato con personalità, ha vinto quasi tutti i duelli fisici con Itakura, ha regalato tre potenziali assist di grande qualità. È un ragazzo che sta bruciando le tappe, perché al talento abbina una splendida voglia di crescere. Allo Spezia il suo rendimento dal primo al secondo anno è cresciuto clamorosamente. Ha le idee chiare Pio Esposito. Sa che deve migliorare e lo ha detto dopo la partita con l'Ajax. Ha spiegato che deve crescere in esplosività. Un particolare sul quale in pochi avrebbero focalizzato l'attenzione. Ma ha ragione Esposito, a certi livelli l'esplosività fa la differenza. E lui è uno che non vuole accontentarsi. Ambizione e umiltà, un bel connubio. Amsterdam è solo un primo passo".