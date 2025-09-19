Nicolò Barella è e resta un pilastro imprescindibile dell'Inter, di Simone Inzaghi prima e di Cristian Chivu adesso. Il centrocampista, però, a causa delle tantissime partite giocate, non sta vivendo il suo miglior momento.
La fotografia del momento di Barella: “Dopo il tiro al volo fuori in Juve-Inter ha detto…”
Il centrocampista a causa delle tantissime partite giocate, non sta vivendo il suo miglior momento: il racconto di quegli attimi
E c'è un episodio avvenuto durante Juve-Inter di sabato scorso che un po' fotografa il tutto: Barella dopo qualche minuto calcia benissimo al volo dal limite dell'area, ma la palla esce davvero di un soffio.
Ecco il racconto di quegli attimi da DAZN: "Da subito l'Inter si prende il pallone e la prima occasione ce l'ha Barella, che questa palla la colpisce benissimo, ma manca qualche centimetro. Il 23 dell'Inter reagisce con rabbia e poi, guardando il cielo: "Che sfortuna che c'ho addosso"".
