Nelle ultime tre partite di campionato, cinque delle sei reti sono arrivate dalla mediana

Gianni Pampinella Redattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 12:46)

In casa Inter c'è un dato che fa riflettere: nelle ultime tre partite di campionato, cinque delle sei reti sono arrivate dalla mediana, a cui si aggiunge l’autogol di Frese. Segno che nelle ultime gare l'attacco nerazzurro è andato in sofferenza, complice anche la lunga assenza di Marcus Thuram.

"Una squadra che lotta per la vetta ha bisogno dell’aiuto di tutti per tenere la velocità costante. Se il gruppo funziona, riesce a sopperire col sacrificio degli altri a momenti di appannamento di alcuni singoli. L’Inter di oggi è una macchina che ha ripreso a marciare dopo lo stop di Napoli. È riuscita a farlo, nonostante il momento di offuscamento che stanno vivendo i suoi attaccanti nelle ultime settimane. I gol però, nonostante la flessione del reparto avanzato, non sono mancati", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Nelle ultime tre partite di Serie A, compresa la sconfitta del Maradona, alle polveri bagnate dell’attacco è arrivata in soccorso la vena realizzativa del centrocampo. Ai gol di Calhanoglu e Sucic si è aggiunta ieri la perla di Zielinski. Una mina spedita all’incrocio, al volo, di piatto per la prima gioia personale in stagione. Da stropicciarsi gli occhi. Il polacco ci ha messo tanto del suo in un’azione che finalmente lo ha portato a mettere in mostra un repertorio che finora conoscevano soltanto all’ombra del Vesuvio. Merito della sua straordinaria tecnica, ma anche di un suggerimento calibrato al millimetro".