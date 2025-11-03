Valori ancora troppo ampi tra i titolari e chi è considerato un buon gregario

3 novembre

Con un calendario così fitto, il turnover diventa fondamentale. Lo sa bene Cristian Chivu che contro il Verona ha deciso di partire dall'inizio senza diversi titolari. Con la gara bloccata sull'1-1, il tecnico nerazzurro ha poi dovuto correggere qualcosa e richiamare dalla panchina i vari Barella, Dumfries e Dimarco.

"L’Inter può davvero rinunciare ai suoi titolarissimi? La trasferta di Verona una risposta l’ha data, ed è chiara: no. O quantomeno non troppo spesso, perché la differenza tra chi all’interno del gruppo nerazzurro è protagonista assoluto e chi invece viene considerato un buon gregario è ancora troppo ampia. È vero che la squadra ha in calendario un’infinità di partite, che per andare avanti su tutti i fronti c’è bisogno di ogni membro della rosa".

"Ma tra Luis Henrique e Dumfries i valori sono profondamente diversi, così come fra Bonny (nonostante il suo apporto fin qui sia stato comunque notevole) e Thuram o tra Carlos Augusto e Dimarco, solo per citare alcuni nomi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"La conferma è arrivata al Bentegodi, precisamente in avvio di ripresa mentre l’Inter si trovava in evidente difficoltà a causa dell’elevatissimo agonismo del Verona. Nei primi 20’ del secondo tempo, dentro in un colpo solo Dumfries, Barella e Pio Esposito. Poco dopo anche Dimarco. Non due e nemmeno tre, ma ben quattro indizi. Pesanti. Il nuovo acquisto più in difficoltà è sicuramente il brasiliano ex Marsiglia. Pochi spunti, poche idee, leggero in fase di copertura e direttamente assente per quanto riguarda quella propositiva. Ben distante dall’apporto che regala il titolare naturale Dumfries. Il tema, però, si può allargare alla maggior parte degli ultimi arrivati. Ad oggi non un problema, più che altro una questione. Su cui Chivu continua a lavorare".

