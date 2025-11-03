È Ange-Yoan Bonny il peggiore in campo di Verona-Inter nelle pagelle di Tuttosport. Per il quotidiano la prestazione dell'attaccante francese è da 5: "Non pervenuto. Poco cercato ma si defila dal vivo dell'azione". 5 anche per Bastoni: "Giovane gli fa davvero male, ma nell'azione del pareggio veneto marca male e lontano dall'uomo".