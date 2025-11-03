È Ange-Yoan Bonny il peggiore in campo di Verona-Inter nelle pagelle di Tuttosport. Per il quotidiano la prestazione dell'attaccante francese è da 5: "Non pervenuto. Poco cercato ma si defila dal vivo dell'azione". 5 anche per Bastoni: "Giovane gli fa davvero male, ma nell'azione del pareggio veneto marca male e lontano dall'uomo".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ts – Verona-Inter, pagelle: Bonny non pervenuto, Calha il più lucido. Chivu un signore…
ultimora
Ts – Verona-Inter, pagelle: Bonny non pervenuto, Calha il più lucido. Chivu un signore…
Le pagelle del quotidiano su Verona-Inter
Migliore in campo Calhanoglu, 65: "Un assist bellissimo per il gol di Zielinski ma anche tanto lavoro oscuro pure in copertura. Per distacco il più lucido dei nerazzurri". 6,5 per Zielinski: "Un gol meraviglioso che incide sulla valutazione finale. Primo tempo da protagonista, si spegne nella ripresa". 6 per Cristian Chivu: "Un signore nel dopo partita nell'ammettere l'episodio fortunato che decide il match".
Gli altri voti:
Sommer 5.5, Akanji 6, Bisseck 5.5, Luis Henrique 5.5, Dumfries (11’ st) 6, Barella (11' st) 6, Sucic 6, Frattesi (42' st) ng, Carlos Augusto 5.5, Dimarco (20' st) 6, Lautaro 6, Esposito (11' st) 6
(Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA